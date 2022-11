Stiri pe aceeasi tema

- O perturbare majora a sistemelor de pozitionare GPS ar avea consecinte colosale asupra functionarii economiei mondiale, arata Serge Besanger, profesor la ESCE International Business School, intr-un articol publicat de portalul „The Conversation”. Conceput initial pentru aplicatii militare, Sistemul…

- Ambasadorul Rusiei in SUA a declarat, miercuri, in cadrul unui interviu, decizia Washingtonului in raport cu Rusia, lucru care il va infuria pe Vladimir Putin, izolat complet de orice șansa de negociere. Anatoli Antonov a dezvaluit cum este privita Rusia de SUA și ce consecințe ar putea exista din cauza…

- Romania nu va reuși sa evite recesiunea tehnica la iarna, potrivit unui raport realizat de o mare instituție financiara. Acest lucru presupune scaderea produsului intern brut doua trimestre la rand. Activitatea economica va incetini din cauza creșterii prețurilor la energie. Deja multe companii au fost…

- In urmatoarele șase luni autoritațile ruse vor incerca mobilizarea a 700.000-1.000.000 de oameni. Economiștii ruși Maxim Mironov și Oleg Itskhoki de la Universitatea IE, Spania, și, respectiv, UCLA, Statele Unite, au publicat o estimare a impactului demografic al mobilizarii asupra Rusiei. Ei se așteapta…

- Imediat dupa invazia armatelor rusești in Ucraina și a efectelor specifice pe care aceasta le-a avut in plan economic, militar și politic, am ințeles ca este inevitabila schimbarea algoritmului modelului global al dezvoltarii bazat pe principiile neoliberale ale globalizarii și pieței libere. In condițiile…

- Oficialii de la Casa Alba, Departamentul de Stat, Pentagon și agențiile americane de informații par mai ingrijorați ca niciodata ca Vladimir Putin, pentru a compensa retragerea sa umilitoare din Harkov, ar putea face o mișcare prin care ar escalada conflictul armat declanșat in Ucraina. Ei nu știu,…

- Efortul de razboi in expansiune al președintelui Vladimir Putin pare sa ridice producția industriala rusa, ajutand economia sa depașeasca multe dintre cele mai pesimiste previziuni pe fondul sancțiunilor occidentale. Secretul care inconjoara fabricarea de echipamente militare nu a ascuns pe deplin impactul…