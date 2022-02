Oferta lui Cristian Diaconescu catre liderii de filiale a venit in contextul in care 41 de filiale din 49 au votat deja sa convoace sambata un Congres, in care Cristian Diaconescu ar urma sa fie schimbat din funcție cu Eugen Tomac, potrivit G4Media. Prin oferta de colaborare cu AUR, Diaconescu ar incerca sa-i convinga pe lideri sa revina asupra deciziei de a convoca Congresul.In inregistrarea video și audio a ședinței, Diaconescu le-a prezentat liderilor de filiale scenariul privind colaborare cu AUR, precizand ca George Simion va interveni in direct. "Eu intenționez sa reintram in Parlament,…