Toate unitațile de invațamant se vor inchide cand rata de infectare depașește 6 cazuri la mia de locuitori. Este anunțul miniștrilor Educației și Sanatații, in conferința comuna de miercuri. Școala incepe peste mai puțin de doua saptamani, iar la Terapie Intensiva sunt deja internați 70 de copii, toți provenind din familii in care parinții nu […] Articolul „Scenariile” stabilite de autoritați pentru inceperea noului an școlar a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .