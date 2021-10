Stiri pe aceeasi tema

- Motiunea de cenzura a PSD, intitulata „Stop saraciei, scumpirilor si penalilor! Jos Guvernul Citu!”, are toate premisele sa fie adoptata astazi de Parlament cu un numar record de voturi. Senatorii si deputatii PNL fideli lui Ludovic Orban vor boicota sedinta de plen pentru a transmite astfel mesajul…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca nu crede ca e posibil ca, in cazul in care motiunea de cenzura initiata de PSD va trece in Parlament, Florin Citu sa fie nominalizat din nou premier, sustinand ca ar fi „tupeu maxim” o astfel de desemnare, iar pentru nominalizarea…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban a declarat, luni, ca el nu crede ca vor fi parlamentari PNL care vor vota motiunea de cenzura semnata de PSD si a respins scenariile privind nominalizarea lui Florin Citu in continuare premier, chiar daca motiunea de cenzura va trece, el aratand ca "asta…

- Marti, 5 octombrie, Parlamentul Romaniei se intruneste de la ora 12:00, in plenul reunit, pentru a dezbate si a supune la vot motiunea de cenzura depusa de Partidul Social Democrat, cu titlul „Stop saraciei, scumpirilor si penalilor. Jos Guvernul Citu!”. Potrivit G4media , sunt mai multe scenarii posibile…

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban a sfidat, joi, noua conducere a PNL prin participarea sa la ședința de plen comuna în care s-a citit moțiunea de cenzura a PSD. Orban a prezidat ședința de plen deși, Biroul Executiv al PNL, a decis ca niciun parlamentar PNL sa nu participe la citirea…

- Zilele lui Florin Cițu sunt numarate și nu prea. Moțiunea de cenzura intarzie sa fie votata, iar șeful liberalilor spune și el ca totul trebuie sa se faca potrivit legii. Intrebat miercuri la Parlament daca se poate da un vot pe moțiune inainte de Congresul PNL, Ludovic Orban a raspuns: „Votul nu trebuie…

- Dan Vilceanu il critica dur pe Ludovic Orban, pentru dublul discurs legat de moțiunea de cenzura depusa impotriva lui Florin Cițu, comparativ cu cea depusa de PSD, impotriva lui Orban, in 2020. Atunci, Orban a spus ca trebuie așteptata decizia CCR pe moțiune, și dupa sa se dea vot. Asta in timp ce…

- Guvernul condus de Florin Citu a sesizat Curtea Constitutionala cu privire la motiunea de cenzura Guvernul a cerut Curtii Constitutionale sa constate existenta unui conflict juridic de natura constitutionala Parlament – Guvern pe tema motiunii de cenzura. Executivul a solicitat Curtii Constitutionale…