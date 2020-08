SCENARIILE matematice din spatele pandemiei Oamenii de știința americani și nu numai ei au folosit un model matematic pentru a studia impactul și consecințele pe care le are coronavirusul in diverse medii demografice și socio-economice. S-au concentrat pe țarile mai puțin dezvoltate sau aflate in curs de... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru Miron Mitrea considera ca, in acest moment, avem o situație ciudata in Romania: oamenii nu mai vor sa accepte masurile de siguranța, iar in interiorul partidelor politice fiecare iși speculeaza propriul interes electoral.Citește și: Mihai Tudose, DEZLANȚUIT: Nu uitați sa purtați…

- Sambata, Romania a inregistrat un nou record de cazuri noi de coronavirus, numarul total ajungand la 43.678. Insa aceste cifre nu i-a impiedicat pe turisti sa se relaxeze la malul Marii Negre. Deși autoritațile au dat amenzi usturatoare in ultimele zile, oamenii continua sa ignore regulile.…

- Autor: Octavian ANDRONIC In prima faza a pandemiei, cea de dupa „raceala ușoara” diagnosticata prematur de doctorul de la Cotroceni, Romania a aparut ca un fel de model de rezistența in fața asaltului virusului venit tocmai din China. Ne mandream cu faptul ca, deși strans legați de polul european al…

- Vaccinul experimental impotriva coronavirusului de la Universitatea Oxford este sigur și a generat un raspuns imun puternic la aproximativ 1.000 de oameni care s-au oferit voluntari pentru a ajuta la testarea acestuia, au spus cercetatorii britanici la inceputul saptamanii, crescand speranțele ca ar…

- 45% dintre cei chestionati la nivel global spun ca asistența medicala este unul dintre primele trei motive pentru care ar trai intr-un oraș, iar 69% sunt mai preocupați de sanatatea mintala. 35% dintre consumatori isi fac cumparaturile online, iar 86% dintre aceștia intenționeaza sa iși mențina…

- Un numar tot mai mare de europeni sunt interesați de opțiunile pe care le au la dispoziție atunci cand vor sa scape de hainele vechi, cautari ale unor expresii precum “cand se deschid centrele de reciclare” sau ”cum sa organizezi șifonierul” urcand...

- Avocatul Poporului a anuntat, printr-un comunicat de presa, ca monitorizeaza penitenciarele din Romania in contextul COVID-19, in indeplinirea mandatului sau de Mecanism National de Prevenire, domeniul privind prevenirea torturii in locurile de...

- In Moldova au fost inchise fitness-cluburile. Industria sportiva considera acest lucru nedrept, deoarece alte industrii și-au reluat activitatea. Oamenii nu respecta regimul de auto-izolare, iar cluburile-fitness promit sa asigure securitatea, transmite mir24.tv Antrenoarea Diana Rojnova iși desfașoara…