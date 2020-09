Scenariile de functionarea scolilor din judetul Constanta aprobate de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta

Stiri pe aceeasi tema

- In ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgența din Bacau de joi, 10 septembrie, s-au analizat și aprobat scenariile in care unitațile de invațamant preuniversitar vor funcționa in condiții de siguranța epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor determinate de virusul SARS-CoV-2 in anul…

- MASURI… Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Vaslui, întrunit, azi, în ședința extraordinara a adoptat Hotararea nr. 18 prin care incepand cu data de 17.08.2020, ora 00:00, se prelungește masura privind obligativitatea purtarii maștii de protecție, astfel incat nasul și gura sa fie acoperite,…

- Printr-o decizie a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU), masca de protectie devine obligatorie in spatiile publice deschise, in județul Cluj, de sambata, 8 august, ora 00.00. De asemenea, se specifica faptul ca masca trebuie purtata astfel incat sa acopere nasul și gura si este obligatorie…

- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor centralizate astazi de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: ■ 2221 pacienți declarați vindecați■ 427 pacienți internați in spitale■ 536 persoane cu test pozitiv aflate la domicilii,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Ilfov a decis ca și in acest județ sa fie obligatorie purtarea maștii de protecție in zonele aglomerate, cum ar fi piețe, targuri, mijloace de transport in comun. Masura intra in vigoare de miercuri, ora 12.00, relateaza Mediafax.Citește și: Situație…

- Activitatea salilor de fitness, culturism, gimnastica aerobica si alte astfel de sporturi din judetul Arges va fi suspendata pentru doua saptamani, incepand de marti dimineata, in urma unei decizii a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta.”Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta…

- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit celei mai recente centralizari a datelor, efectuata de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: ■ 2000 pacienți declarați vindecați■ 434 pacienți internați in spitale■ 243 persoane cu test…

- Prefectul judetului Vaslui, Mircea Gologan, in calitate de presedinte al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), a intrunit joi, in sedinta extraordinara, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Vaslui, pentru a aproba hotararea privind solicitarea unor sume din Fondul de…