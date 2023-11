Stiri pe aceeasi tema

- Israel și Elveția se infrunta de la 21:45 intr-un meci din grupa I, in care se afla și Romania, din preliminariile EURO 2024. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Partida trebuia sa aiba loc pe 15 octombrie, dar a fost amanata din cauza razboiului din IsraelMeciul…

- Cum arata clasamentul in grupa Romaniei, dupa Kosovo – Israel 1-0. Principala noastra contracandidata a pierdut in Kosovo, iar distanta dintre Romania si Israel a ramas de 5 puncte. In acest context, sansele nationalei Romaniei de a se califica la Campionatul European au crescut considerabil. Astfel,…

- Naționala de fotbal a Romaniei s-a reunit duminica, la Mogoșoaia, in vederea meciurilor cu Israel și Elveția, decisive pentru calificarea la Euro 2024. Israel - Romania are loc pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, la Felcsut (Ungaria). Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima TVRomania - Elveția…

- Arena Naționala va fi arhiplina la meciul Romania - Elveția, programat marți, 21 noiembrie, in ultima etapa din grupa I din preliminariile Euro 2024. FRF a anunțat sambata ca toate cele 50.000 de bilete au fost vandute. „Tricolorii” lupta cu Elveția și Israel pentru cele doua locuri care duc la turneul…

- Belarus – Romania LIVE VIDEO | Mihai Stoica sare in apararea lui Edi Iordanescu, dupa ce selecționerul echipei naționale s-a plans de starea gazonului de pe arena „Szusza Ferenc”, casa celor de la Ujpest, echipa lui George Ganea. „Tricolorii” se vor duela la Budapesta cu selecționata din Belarus, joi,…

- Belarus – Romania LIVE VIDEO | Tricolorii o intalnesc pe reprezentativa statului Belarus joi, de la ora 21:45. Meciul este transmis LIVE EXCLUSIV de Antena 1 si in AntenaPLAY. Selectionerul Edi Iordanescu ar putea alinia un prim 11 ofensiv, in dorinta de a obtine o victorie ce ne-ar duce pe primul loc…

- Echipa nationala U21 a Romaniei intalneste marti, 12 septembrie, de la ora 19.30, la Elbasan, selectionata similara a Albaniei. Partida consemneaza debutul in preliminariile Campionatului European pentru tineret din 2025. „Tricolorii“ fac parte din Grupa E, alaturi de Elvetia, Finlanda, Albania, Muntenegru…

- Nu ne mai desparte foarte mult timp pana la dubla pe care echipa nationala de fotbal o va disputa impotriva Israelului si a celor din Kosovo. Romania se afla pe locul al doilea in Grupa I a preliminariilor Campionatului European de Fotbal care va avea loc in 2024 in Germania.„Tricolorii” au strans 8…