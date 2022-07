Stiri pe aceeasi tema

Kremlinul a dezmintit vineri ca ar avea vreo legatura cu crizele politice care au loc in mai multe tari europene, cum ar fi Italia sau Regatul Unit, transmite EFE, potrivit Agerpres.

Alegeri anticipate s-ar putea organiza in Italia pentru a depași impasul politic, au declarat vineri oficiali guvernamentali, dupa ce premierul Mario Draghi și-a prezentat demisia in urma unei „revolte" a M5S.

Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, a respins, joi seara, demisia premierului Mario Draghi, cerandu-i sa revina in Parlament pentru a verifica daca mai are sau nu majoritate, in ceea ce este un efort de evitare a alegerilor anticipate.

- Premierul Italiei, Mario Draghi, s-a deplasat joi dupa-amiaza la Palatul prezidential de la Roma, in contextul in care, desi a obtinut votul Parlamentului pentru un program de masuri sociale, coalitia guvernamentala de uniune nationala pare sa se destrame

- Guvernul de coalitie al premierului italian Mario Draghi a fost zguduit marti de noi tulburari dupa ce cel mai mare partid din parlament s-a divizat, iar ministrul de externe a initiat un grup separatist.

- Italia ar putea livra Ucrainei arme și drone și sa trimita militari in zona de granița in țarile vecine Ucrainei. Dupa cum noteaza Corriere della Sera, „Italia este pregatita sa desfașoare alți soldați la granița cu Ucraina, dar și sa puna la dispoziție autoritaților de la Kiev arme tehnologice precum…

Un sir intreg de socuri nemaiintalnite de pietele emergente din anii '90, cand crize dupa crize au prabusit economiile si guvernele, se profileaza in prezent, scrie Bloomberg.