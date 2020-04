Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, vineri, masuri ce vor putea fi luate dupa relaxarea restricțiilor impuse in starea de urgența. In cazul in care va fi reluata activitatea in școli și universitați, elevii și studenții vor trebui sa poarte maști. De asemenea, pentru a preveni raspandirea cu COVID-19,…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat ca decizia de reluare a cursurilor dupa data de 15 mai va fi luata in functie de contextul epidemiologic, mentionand ca in mod obligatoriu vor trebui asigurate masti pentru toti copiii si pentru toate cadrele...

- UPDATE: Monica Anisie , ministrul Educației, a oferit informații cu privire la revenirea la cursuri. „A fost o intalnire de lucru și s-a prezentat și ceea ce se intampla in statele membre UE. Am avut o videconferința cu miniștri din alte state, am adus in discuție revenirea cursurilor. Trebuie sa ne…

- Elevii și studenții din Romania ar putea sa se intoarca la cursuri dupa 15 mai, cand va expira starea de urgența, potrivit unui anunț facut de premierul Ludovic Orban. Anul școlar va fi incheiat, motiv pentru care șeful Executivului le-a cerut profesorilor sa intensifice predarea online, precum și pregatirea…

- Elevii s-ar putea reintoarce la școala dupa data de 15 mai, daca situația epidemica o va permite, a declarat, marți seara, premierul Ludovic Orban, care spune ca anul școlar va fi incheiat, iar examenele...

- Școlile sunt inchise pana dupa Paște. Vezi cum recupereaza elevii orele Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat pentru HotNews.ro ca scolile vor ramane inchise si in perioada in care este decretata stare de urgenta. Scolile vor ramane inchise! Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat pentru…

- CORONAVIRUS ROMANIA // Pana la aceasta ora, in Romania au fost confirmate 139 de imbolnaviri cu coronavirus. In ultimele ore au mai fost confirmați pozitiv inca 16 pacienți. Din cauza crizei provocate de virusul din China, autoritațile vor implementa noi masuri de limitare a raspandirii COVID-19. Aflam…

- Astazi, la Instituția Prefectului Timiș, a avut loc ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, condus de prefectul județului Timiș... The post Cursuri suspendate la școala la care invața elevii cu coronavirus appeared first on Renasterea banateana .