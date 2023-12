Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina este pe cale sa intre in al treilea an calendaristic. „Linia frontului cu greu s-a mutat in ultimele luni, dar s-ar putea schimba cursul razboiului in 2024?”, se intreaba jurnaliștii de la BBC, intr-un articol in care trei analiști militari explica cum ar putea evolua conflictul…

- Barbatul in varsta de 60 de ani, care se afla deja in Olanda, a explicat intr-un interviu televizat ca a lucrat ca militar timp de 25 de ani, incepandu-și cariera in armata oficiala rusa, inainte de a se alatura grupului Wagner, relateaza News.ro care citeaza cotidianul Het Nieuwsblad.El a activat,…

- Rușii l-au inclus joi pe seful serviciului de informatii militare al Ucrainei (GUR), Kirilo Budanov, pe lista persoanelor cautate, deoarece aceasta structura este considerata responsabila pentru mai multe atacuri impotriva Rusiei, transmite AFP. Numele lui Kirilo Budanov, in varsta de 37 de ani, apare…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, spune ca mizeaza pe avansul fortelor armate ucrainene in lupta lor impotriva trupelor ruse, dar a avertizat, intr-un interviu acordat dpa, ca progresul va fi dificil. „Trebuie sa fim pregatiti pentru (un razboi) de durata. Razboaiele sunt prin natura lor…

- Semne diacriticeMaia Sandu a anunțat un nou proiect de strategie a securitații naționale, in care, pentru prima data, in cei peste treizeci de ani de independența, se spune lucrurilor pe nume: ca Federația Rusa prezinta primul și principalul pericol pentru existența Republicii Moldova și ca trebuie…

- Corveta rusa Pavel Derjavin, una din cele patru corvete folosite ca ambarcatiuni grele de patrulare de flota rusa din Marea Neagra, a fost avariata in apropiere de portul Sevastopol, Crimeea, a anuntat joi marina ucraineana, relateaza DPA, citata de Agerpres.Avarierea corvetei Pavel Derjavin a fost…

- Ministerul Apararii de la Moscova a declarat ca Rusia a dejucat o incercare de debarcare a forțelor ucrainene in Crimeea. Potrivit Ministerului, un aparat al forțelor aerospațiale ruse a intervenit in nord-estul Marii Negre pentru a opri o incercare de patrundere pe teritoriul Crimeii de catre un grup…

- Rusia a doborat 31 de drone ucrainene pe teritoriul sau si a respins o incercare de debarcare a fortelor ucrainene in peninsula anexata Crimeea, a anuntat miercuri dimineata Ministerul rus al Apararii, relateaza AFP."Sistemele de aparare aeriana active in regiunile Belgorod, Briansk si Kursk (la…