- Adrian Nastase afirma ca anunțul lui Liviu Dragnea, ca nu va intra in competiția prezidențiala și il va susține pe Calin Popescu Tariceanu drept candidat comun al coaliției PSD-ALDE, poate simplifica sau complica lucrurile. ''Alegerile prezidentiale M-am numarat printre cei care au…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, dupa finalul BPN, ca o eventuala candidatura la alegerile prezidențiale, a lui Calin Popescu-Tariceanu din partea PSD-ALDE, ca s-a manifestat ca un ”taliban PSD-ist din 2014 cand a abandonat valorite liberale si a preferat sa fie baiatul de mingi”,…

- In contextul in care in CExN al PSD s-a vorbit despre varianta ca PSD - ALDE sa aiba un candidat comun la prezidențiale in persoana lui Calin Popescu Tariceanu, cand a ieșit la declarații, Liviu Dragnea a spus: ”Le-am spus și astazi colegilor ca, in opinia mea, trebuie sa adoptam hotararile sa avem…

- Liviu Dragnea nu candideaza la alegerile prezidențiale din 2019. Liderul PSD a facut anunțul la ședința CEx PSD, care are loc sambata, la Neptun. Pana azi, Liviu Dragnea a ezitat sa raspunda clar la intrebarea daca va candida la alegerile prezidențiale de anul viitor sau nu. Sambata, in timpul ședinței…

- Senatorul PSD Niculae Badalau a declarat, sambata, inaintea ședinței CExN al partidului, ca nu este exclus ca liderul ALDE sa fie candidatul comun al coaliției de guvernare la alegerile prezidențiale, despre care a spus ca ”e un om cu viziune, un om echilibrat și ar fi extrem de bun”, scrie Mediafax.”In…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu , a anunțat miercuri seara ca liderii PSD și ALDE vor anunța pe 15 octombrie daca vor avea candidați separați la alegerile prezidențiale sau daca cele doua partide vor avea un candidat comun ”care va lua totul din primul tur”. ”Vom face un raport…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat ca prin anuntul facut, Tudorel Toader a dovedit ca este un executant al exigentelor liderilor PSD si ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, apreciind ca vor fi ”probabil mai multe runde de selectie, pana va aparea candidatul ideal pentru cei doi”.

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a anuntat in premiera, intr-un interviu la Romania TV, ca PSD si ALDE ar putea avea un candidat comun la alegerile prezidentiale din 2019. Candidatul comun poate fi de la PSD sau de la ALDE, a declarat Dragnea. Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, este sustinut…