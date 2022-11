Experții in energie spun ca gradul mare de incarcare a depozitelor cu gaze pentru la iarna nu ne scutește de probleme daca vremea se va raci brusc și pe perioade mari de timp. Romania va importa gaze iar problemele s-ar putea agrava.

”Necesarul de import zilnic la nivelul Romaniei, intr-o iarna extrema, similara iernii 2012, luand in considerare reducerea estimata a consumului de energie in aceasta iarna datorita prețurilor ridicate la gaze, in luna februarie 2023, ar putea aduce un nivel de consum de cca 66 mil mc/zi”, explica expertul in energie Dumitru Chisalița, președintele Asociației…