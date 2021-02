Stiri pe aceeasi tema

- Varsta medie a angajatilor CFR Calatori a scazut de la 53 la 49 de ani dupa restructurarea inceputa in 2020, iar obiectivul companiei este sa ajunga in doi ani la o varsta medie de 45 de ani. De la 13.014 angajati bugetati la inceputul anului 2020, compania a ajuns la un numar de 11.830 de angajati…

- Raed Arafat considera ca viețile noastre vor cunoaște un inceput de normalizare anul acesta. Intrebat, joi seara, la „Marius Tuca Show” de la Aleph News, ce ii spune intuiția in privința revenirii in Romania la o viața „cat de cat normala”, Raed Arafat a raspuns: „Daca mergem bine cu vaccinarea, cred…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare a anunțat ca, in luna februarie, Romania asteapta 800.000 de doze de la compania AstraZeneca, iar alte 180.000 de doze de la compania Moderna. In urmatoarele doua saptamani, alte 163.000 de doze vor intra in tara, livrate de la producatorul Pfizer. Medicul…

- Meteorologii anunța ca din 15 ianuarie se va raci vremea in toata țara. Pana in 20 ianuarie vom aveam episoade de ger. Temperaturile vor ajunge la minus 12-14 grade celsius. Conform ANM, la sfarșitul lunii ianuarie temeperaturile vor crește pana la zero grade. Vremea in Banat In primele zile ale intervalului,…

- România a înregistrat un deficit bugetar de 8% din PIB, în primele 11 luni din acest an, respectiv de 84 miliarde lei, conform datelor Ministerului Finanțelor. În perioada similara a anului precedent era de 3,5% din PIB.Veniturile au fost mai mari cu 0,4%, iar veniturile…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a publicat luni dimineața prognoza meteo pentru perioada 21 decembrie 2020- 03 ianuarie 2021. Astfel, in aproape toate zonele țarii, vremea de Craciun va fi mai calda decat normalul acestei perioade. In primele zile din intervalul 21 – 27 decembrie 2020,…

- Guvernul austriac a anunțat vineri ca va institui o a treia carantina totala incepand cu 26 decembrie, a doua zi de Craciun, pana pe 24 ianuarie, in incercarea de a reduce efectele epidemiei de coronavirus, relateaza Agerpres, care citeaza AFP. „In perioada 26 decembrie – 24 ianuarie, restrictiile de…

- Cel mai mare proiect imobiliar din Romania va fi realizat la Cluj si va include 10.000 de apartamente, cladiri de birou, un mall urias, scoli, parcuri si sali de conferinte. Costurile vor depasi 700 de milioane de euro.