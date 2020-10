Scenarii de funcționare modificate pentru școli și grădinițe din Zimnicea, Scurtu Mare și alte patru localități din județ Social Scenarii de funcționare modificate pentru școli și gradinițe din Zimnicea, Scurtu Mare și alte patru localitați din județ 22/10/2020 10:33 Intruniți in ședința extraordinara, membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Teleorman au aprobat, miercuri, modificarea scenariilor de funcționare pentru alte unitați școlare din județ. Potrivit hotararii aprobate de autoritați, clasa a III-a de la Școala Gimnaziala nr. 1 Izlaz iși continua activitatea pe scenariul 3 (roșu); Școala Gimnaziala „Miron Radu Paraschivescu” Zimnicea, cu structurile Gradinița cu Program Normal nr. 1 Zimnicea… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol: ziarulteleormanul.ro

