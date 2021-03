Stiri pe aceeasi tema

- Ieri a fost prima zi in care noua echipa a preluat conducerea Inspectoratului Scolar judetean Dolj . Noul inspector scolar general, Alexandru Gidar, a precizat ca obiectivele imediate sunt sa se desfasoare in conditii de siguranta activitatile din scoli si gradinite, sa se organizeze in bune conditii…

- Incepand de marți, 23 februarie, se modifica scenariile de funcționare in 11 unitați de invațamant sucevene. Modificarea scenariilor de funcționare in cele 11 unitați de invațamant sucevene s-a facut, conform datelor furnizate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența al județului Suceava: ...

- Municipiul Brasov va intra incepand de vineri, 19 februarie, pentru o perioada de 14 zile, in „scenariul rosu”, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) adoptand, joi, o hotarare in acest sens.Conform unei informari transmisa de Institutia Prefectului Brasov, CJSU a luat decizia „constatand…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența al județului Suceava a analizat evoluția epidemiei cu noul coronavirus in localitațile județului și a adoptat o hotarare conform careia scenariul roșu a fost prelungit cu 14 zile pentru municipiul Vatra Dornei unde rata de infectare este de 3,09 la mia de…

- Cele trei scoli si cele trei gradinite din comuna Havarna vor fi redeschise, incepand de vineri, dupa ce localitatea Havarna va iesi, joi, la ora 21,00, din carantina. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Botosani a decis, joi, ridicarea masurii carantinarii zonale a localitatii Havarna,…

- Scenariile de funcționare ale școlilor din comunele Șcheia și Putna au fost modificate, miercuri, de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Suceava, la propunerea consiliilor de administrație ale Școlii Gimnaziale „Dimitrie Pacurariu" Șcheia, respectiv ale Școlii Gimnaziale ...

- Comuna Fratauții Vechi intra in scenariu roșu pentru 14 zile incepand cu data de 31 ianuarie dupa ce rata de infectare cu noul coronavirus a crescut la 3,25 de cazuri la mia de locuitori. Hotararea a fost luata astazi de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența intrunit in ședința extraordinara…