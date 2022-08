Scenarii: Cum este văzut sfârșitul lui Putin, de către un fost șef de serviciu secret Fostul șef al Serviciului Secret MI6 al Marii Britanii, Sir Richard Dearlove a vorbit despre președintele Rusiei Vladimir Putin, intr-un episod al podcastului One Decision de la Londra. Potrivit lui, domnia liderului de la Kremlin asupra Rusiei se va incheia, conform scenariilor care se vehiculeaza in spatele ușilor inchise, fie din cauza sanatații sale, fie prin intervenția unui alt grup de interese, care il va inlatura de la putere. Dearlove a subliniat faptul ca Putin nu va parasi postul prezidențial și, se va bucura de o „pensionare luxoasa”, in ciuda bogației masive, pe care unii cred ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul șef al Serviciului Secret MI6 al Marii Britanii, Sir Richard Dearlove a vorbit despre președintele Rusiei Vladimir Putin, intr-un episod al podcastului One Decision la Londra, de joi, 11 august 2022. Potrivit lui, domnia liderului de la Kremlin asupra Rusiei se va incheia, conform scenariilor…

- Secretarul Consiliului National de Securitate si Aparare al Ucrainei, Oleksiy Danilov, a declarat, marti, ca Ucraina ar putea primi in viitorul apropiat din Statele Unite rachete cu raza lunga de actiune, de pana la 300 de kilometri, dupa ce initial SUA au livrat sisteme HIMARS care au o raza de 80…

- Bilantul victimelor in urma atacului cu racheta al fortelor ruse asupra unui centru comercial din Kremenciuk a crescut. Potrivit informațiilor transmise marți de șeful serviciilor de urgența ucrainene, 16 oameni au murit și 59 au fost raniți. Liderii din intreaga lume au denunțat atac pe care l-au calificat…

- Tot mai des, tot mai mult, fostul președinte rus, actualmente vicepreședinte al Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev iese la prim plan in ultima vreme. Și face declarații taioase, amenința, spune lucruri scandaloase. In cea mai recenta declarație, Medvedev, dupa avizul favorabil al Comisiei Europene…

- Miercuri, SUA au cerut Chinei sa nu mai sprijine invazia rusa in Ucraina pentru a evita, astfel, sa se plaseze ”de partea gresita a istoriei”, ca reactie la convorbirea telefonica care a avut loc in aceeasi zi intre presedintii Xi Jinping si Vladimir Putin, scrie Agerpres . „Suntem ingrijorati de alinierea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a construit dupa ce a ajuns la putere, in 2000, un sistem bazat pe impunitate si frica, denunta primul sau sef de Guvern, Mihail Kasianov (2000-2004), care subliniaza ca nu si-ar fi imaginat niciodata ca fostul sau sef ar fi invadat Ucraina. "Putin pe care-l cunosc eu…

- O noua lege discutata in parlamentul rus confera putere autoritaților ruse de a interveni pe piața economica pentru a prelua afacerile companiilor straine care decid sa-și incheie activitatea in Rusia in baza argumentului ca exista o amenințare pentru locurile de munca și pentru industrie, relateaza…

- Occidentalii nu pot lovi Rusia cu sanctiuni economice ”nebunesti” si, in acelasi timp, sa se asteapta ca Rusia sa garanteze aprovizionarea cu alimente, a declarat joi fostul presedinte Dmitri Medvedev, informeaza AFP cu referire la Agerpres.ro . De asemenea, in aceiași zi secretarul de stat american…