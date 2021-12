Stiri pe aceeasi tema

- Greva spontana a angajaților CFR de azi afecteaza circulația feroviara, fiind inregistrate intarzieri de zeci de minute. Trenurile afectate pana la momentul prezent ca urmare a protestului sunt din orașele: Iași, București, Craiova, Galați, Cluj, Constanta, Galați, a anunțat CFR intr-un comunicat de…

- „Capitala este sub RISC de neputința și nepasare! Pasajul Unirii și toata zona din piața Unirii este in pericol de prabușire! La un an de la alegeri nu s-a mișcat nimic pentru a consolida infrastructura șubreda a orașului, acțiune pentru care echipa mea pregatise cele necesare, dupa ani de zile in care…

- Dupa un an fara astfel de evenimente de iarna, acum, Nicușor Dan spune ca in Capitala exista mari șanse ca Targul de Craciun sa aiba loc, insa a ținut sa precizeze ca acesta nu va fi subvenționat de Primaria Capitalei. Iar in ceea ce privește evenimentul de la Sibiu, aici totul este clar, va avea loc…

- Cel mai probabil, anul viitor salariul minim european va deveni o realitate pentru cetațenii europeni, a declarat, la interviurile HotNews LIVE, europarlamentarul PMP Eugen Tomac. Comisia pentru ocuparea forței de munca din Parlamentul European este așteptata sa dea un vot, in aceasta saptamana pe…

- Primarul municipiului Bucuresti, Nicusor Dan, afirma ca administratia locala a facut economii de jumatate de miliard de lei la capitolul „bunuri si servicii”, dupa ce a renuntat la organizarea de targuri si concerte.

- Politistii din Bucuresti au deschis o ancheta, dupa ce au fost sesizati ca un minor a cazut intr-o groapa sapata pentru a permite accesul la o conducta de apa calda. Victima a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale.

- Astfel, în urma modernizarii, cinematograful va deveni „un centru de cartier modern, verde”, spune Boc. „Cinema Maraști, un punct cultural placut și frecventat de clujeni, va fi reamenajat la rigorile actuale ale…

- Vom avea din nou spitale suta la suta COVID, mai ales in Bucuresti, a anuntat premierul Florin Citu. Declarațiile vin in contextul in care unitațile medicale din Capitala sunt din nou aglomerate iar incidenta infectarilor zilnice creste alarmant.