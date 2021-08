Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii din Sibiu si Arges au intervenit, in noaptea de miercuri spre joi, in Muntii Fagaras, unde doi turiști au cazut din peretele Lespezi catre Caltun. Unul dintre ei a murit, iar celalalt a fost recuperat de catre Salvamont, dintr-o prapastie de 80 de metri, informeaza News.ro . Salvamontistii…

- Zi neagra pentru o familie din Ploiești! Un moment de neatenție din partea mamei a dus la un adevarat coșmar. Doi copii, in varsta de doi ani, au cazut de la etajul zece al unui bloc. Medicii ajunși la fața locului au incercat tot ce le-a stat in putința, insa in zadar! Gemenii au pierdut lupta cu viața…

- O tanara de 32 de ani a murit dupa ce a alunecat de pe o stanca, unde poza pentru un selfie. Sofia Cheung a cazut in gol de la 5 metri intr-o cascada din Hong Kong, relateaza FOX News. Sofia posta pe Instagram fotografii din timpul aventurilor ei riscante, escaladand munți și stand atarnata de bucați…

- Cel putin 34 de persoane si-au pierdut viata in sud-estul Boliviei, dupa ce un autocar a cazut intr-o prapastie, au anuntat luni autoritatile locale, fiind vorba de cea mai mare tragedie rutiera de la inceputul anului in aceasta tara, relateaza AFP. Conform echipelor de salvare care au intervenit,…

- O fetița de 5 ani din localitatea Sinești-Potcoava a murit dupa ce a cazut din leagan. Din primele date e fetița de cinci ani, in timp ce se afla in curtea locuinței, ar fi cazut din leagan, fiind in stare de inconștiența. Mama a fost cea care a sunat la 112.Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost…

- Un tanar de 20 de ani a murit, duminica, dupa ce masina sa a cazut intr-o rapa de 150 de metri, intr-o localitate din județul Cluj. Alți doi tineri au ajuns la spital. Intervenția pompierilor a avut loc pe ploaie torențiala, fiind nevoiți sa urc 500 de metri pe o panta extrem de abrupta. Pompierii…

- Un sofer roman de camion a fost injunghiat mortal, duminica, de un atacator necunoscut intr-o parcare de pe o autostrada din Franta. Scena tragica s-a petrecut chiar sub ochii sotiei sale. Procuratura din Amies a anuntat, luni, deschiderea unei anchete.