- Doi copii gemeni, in varsta de 2 ani și trei luni, au murit dupa ce au cazut, miercuri seara, de la etajul 10 al unui bloc din Ploiești. Cei doi au fost preluați de ambulanțe și duși la spital cu manevre de resuscitare in curs, fiind in stop cardio-respirator, insa, din pacate, medicii nu au […] Articolul…

- Cei doi copii, de 2 ani, gemeni, care au cazut de la etajul 10 al unui bloc cin Ploiești au murit. medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva. "In cursul acestei seri, in jurul orei 20.30 polițiștii Secției nr.2 de poliție Ploiești, au fost sesizați prin apel 112, despre faptul ca…

- Copiii au cazut pe trotuar de la fereastra unui apartament situat la etajul al zecelea al unui bloc de pe Bulevardul Republicii din Ploiești. Medicii au incercat sa-i resusciteze, insa n-au mai putut fi salvați, a informat Observatorul Prahovean . Din primele informații, se pare ca micuții, in varsta…

- Doi copii, gemeni, sunt resuscitati dupa ce au cazut de la etajul 10 al unui bloc din Ploiesti.Un baiat si o fata au cazut in gol, miercuri seara, de la etajul 10 al unui bloc de pe bulevardul Republicii din Ploiesti.Copiii, gemeni in varsta de doi ani si trei luni, au fost preluati de ambulante si…

- O copila de cinci ani, din orasul Potcoava, judetul Olt, a murit, sambata dimineața, dupa ce a cazut dintr-un leagan aflat in curtea locuintei. Inconștienta, fetița a fost transportata imediat la spital, unde a decedat, informeaza News. Potrivit IPJ Olt, familia copilei a fost cea care a sunat la 112.…