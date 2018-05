Stiri pe aceeasi tema

- Unii dintre cei mai importanti artisti ai muzicii trance din lume, printre care ATB, Bryan Kearney si Chicane, vor urca pe o scena special amenajata pentru acest gen muzical, la editia din acest a festivalului Untold, care are loc intre 2 si 5 august, la Cluj-Napoca, potrivit news.ro.Potrivit…

- Un spectacol despre curaj și unul despre cele dintai lecții ale copilariei se vor juca la sfarșitul acestei saptamani pe scena Teatrului de Papuși „Puck” din Cluj-Napoca. Este vorba de „Șoricelul fara frica”/ „Az eger, aki nem ismerte a felelmet”, dupa Frații Grimm, in regia lui Urmanczi Jeno și de…

- Duminica, 8 aprilie, va fi organizata extragere speciala, de Paste, a Loteriei bonurilor fiscale, transmite Ministerul Finantelor. Participa bonurile fiscale emise intre 22 ianuarie și 23 martie 2018. Fondul de premiere este de 1 milion de lei, suma din care vor fi acordate cel mult 100 de premii. Selecția…

- Un nou partid politic va aparea in Romania in urmatoarele zile, a anuntat, astazi, la Cluj-Napoca, Dacian Ciolos. Prezent la o dezbatere publica fostul premier a sustinut ca in cel mult doua saptamani vor fi depuse actele de infiintare a noii formatiuni politice care are la baza Platforma Romania 100,…

- “Ziditori ai Marii Uniri” – o piesa de teatru istorico-religioasa va fi jucata pe scena Palatului Cultural din municipiul Lupeni, la finalul acestei saptamani. Piesa de teatru este dedicata Centenarului Marii Uniri. “Este un eveniment pe care il organizam in colaborare cu Primaria și…

- Antrenorul echipei U-Banca Transilvania Cluj, Mihai Silvasan, este increzator ca formatia ardeleana se poate califica in sferturile de finala ale FIBA Europe Cup, chiar daca trebuie sa treaca de olandezii de la Donar Groningen, in fata carora a clujenii au suferit doua infrangeri in faza grupelor. …