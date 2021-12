Pe data de 1 decembrie s-au implinit zece ani de la moartea tobarului formației Amala, Dorin Anghel, care a decedat in urma unui infarct chiar dupa ce a susținut un concert in centrul Timișoarei, in cadrul manifestarilor prilejuite de Ziua Naționala a Romaniei. Muzicianul care a decedat la doar 43 de ani a inceput sa […] Articolul Scena rock: Zece ani de la dispariția prematura a lui Dorin Anghel, tobarul formației timișorene Amala a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .