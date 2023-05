Stiri pe aceeasi tema

- Doi prim-vicepreședinți PNL, Rareș Bogdan și Dan Motreanu, au comentat pentru Libertatea situația creata pe scena politica, dupa ce președintele PSD, Marcel Ciolacu, a cerut suspendarea negocierilor PSD-PNL-UDMR pentru noul Guvern pana se rezolva greva profesorilor și reforma pensiilor speciale.Rareș…

- Fostul ministru al Apararii, Anatol Șalaru, anunța ca parasește la moment viața politica. Acesta spune ca vrea sa lupte eficient cu propaganda rusa. „Știu cum putem combate otrava lui Putin care este inoculata atat in Moldova cat și in Uniunea Europeana și de aceea vreau sa ma dedic total acestei activitați”,…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a facut un pas urias catre calificarea la Campionatul Mondial din acest an, dupa ce a invins echipa Portugaliei cu scorul de 35-20 (19-12), sambata, la Pitesti, in prima mansa a play-off-ului.La partida de la Pitești, in tribune, langa primarul Cristian Gentea…