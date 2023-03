Stiri pe aceeasi tema

- Per ansamblu, scena muzicala din Timișoara se confrunta cu o serie de probleme. Orașul nostru, care in deceniile trecute a fost considerat kilometrul zero al muzicii romanești, are o serie de lacune. Lipsa unor locații adecvate desfașurarii unor concerte de amploare sau modul netransparent și discreționar…

- Timișoreanul Alexandru Ciubotaru, cunoscut melomanilor grație numelui de scena Megga Dillah, a lansat recent un nou episod din sesiunea de inregistrari MFR live, care iși propune sa coaguleze scena muzicala din vestul Romaniei și care a fost inițiata de colectivul timișorean MCs United. Megga Dillah…

- In 8 martie 2023, tramvaiul nr. 1 Bozankaya, primul care a ajuns la Timișoara, a fost cuprins de flacari pe traseu, in zona roților. Producatorul turc vine cu o serie de precizari, in urma raportului realizat de specialistii companiei.

- Artista lugojeana Yvonne a lansat un nou single impreuna cu producatorul muzical timișorean Vlad Radoi, melodia „Don’t Play Me”, care beneficieaza de sun sound electronic modern. In prezent, artista, pe numele ei adevarat Yvonne Moș, pregatește albumul de debut. „Am 21 de ani și am inceput sa cant la…

- Kontor lanseaza șase piese noi la final de saptamana. Cu elemente unice care prezinta creativitatea și diversitatea genului dance-electronic, fiecare piesa este o experiența in sine. De la sound-uri familiare și pana la mesaje care te fac sa visezi, intra și tu in calatoria muzicala care sa-ți cucereasca…

- Dupa ce la sfarșitul lunii ianuarie Amalia Gaița a organizat un eveniment inedit in cadrul caruia melomanii au avut parte de o inedita audiție pe intuneric a pieselor incluse pe noul ei E.P. „The Grey“, (cu melodiile „Animals”, „Ground One”, „May 3rd” și „Undefined”), melodiile au aparut și pe platformele…

- Duo-ul timișorean We Are Creepz a lansat un nou material discografic care poarta numele de „Degringolada“, albumul aparut la casa de discuri Psihodrom Records avand parte de o coperta realizata de Radu Negru. Tiberiu Vasilescu și Mihai Gradina, cei doi membri ai proiectului We Are Creepz au pornit calatoria…

- Spitalul Clinic Județean „Pius Branzeu” din Timișoara dorește sa se modernizeze cu ajutorul unor fonduri obținute prin Programul Național de Redresare și Reziliența iar Consiliul Județean Timiș a aprobat alocarea unei sume de 1,2 milioane de lei pentru cofinanțarea proiectului, ceea ce reprezinta 20%…