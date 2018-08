Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul Bruno Mars a fost evacuat de urgența de pe scena pe care susținea un concert, marți seara, in Glasgow, Marea Britanie, dupa ce aceasta a luat foc.Autorul hitului "That's What I Like" a scapat teafar in urma incidentului. Concertul a fost intrerupt o perioada, iar focul a…

- •In microstagiunea estivala din 2018, Teatrul Municipal Ariel Ramnicu Valcea va invita sub genericul „La Strada!”, in Scuarul Mircea cel Batran! Teatrul Municipal „Ariel” Ramnicu Valcea și Primaria Municipiului Ramnicu Valcea va invita in weekend-urile din perioada 8 iulie-26 august 2018, in Scuarul…

- Lucrarile vizeaza zona de ses a Bahluiului, intre strada Cicoarei si confluenta cu raul Nicolina, aflata aproape de podul Mircea cel Batran peste Bahlui. Lungimea totala a canalului va fi de 688 de metri. Pe acest amplasament au fost realizate in timp doua canale in acelasi scop, unul de catre municipalitate,…

- De ziua lor, cei mici sunt asteptati la Gradina Zoologica din Ramnicu Valcea, unde, intre orele 11.00 si 14.00, Primaria municipiului si Directia Administrarea Domeniului Public, in parteneriat cu SC ETA SA, Teatrul Municipal ”Ariel”, Scoala de Belle Arte, Fundatia ...

- Cea de-a cincea editie a Festivalului Concurs ”Mai cu Folk”, organizat de Primaria municipiului Vaslui, s-a desfasurat duminica in Parcul Copou, invitatul special al evenimentului fiind Nicu Alifantis.

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Valcea ne invita sa participam, luni 28 mai 2018, incepand cu orele 19:00, in Scuarul Mircea cel Batran din municipiul Ramnicu Valcea la un regal de muzica militara oferit de Fanfara Jandarmeriei Romane. Muzica Militara Reprezentativa a Jandarmeriei Romane a luat…