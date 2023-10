Stiri pe aceeasi tema

- Max Verstappen (26 de ani) a ocupat primul loc in calificarile de vineri seara și va pleca in pole-position in etapa 18 a sezonului, Marele Premiu din Qatar de duminica. Pilotul Red Bull poate deveni campion in Formula 1 pentru a treia oara consecutiv. Max Verstappen a terminat faza calificarilor de…

- Au mai ramas doar 6 curse din sezonul 2023 de Formula 1. Intr-un sezon dominat categoric de Red Bull și de Max Verstappen in special, pilotul olandez are deja o mana pe cel de-al treilea sau titlu de campion mondial. In acest weekend are loc Marele Premiu din Qatar, etapa care il poate confirma pe Verstappen…

- Sergio Perez (33 de ani) a avut parte de o cursa plina de evenimente la Suzuka, in Marele Premiu de Formula 1 al Japoniei # Pilotul Red Bull s-a retras din cursa mai intai in turul 15, apoi a fost trimis inapoi pe circuit 26 de tururi mai tarziu, cu scopul de a-l feri de o posibila penalizare pe grila…

- Plecat din pole position, olandezul Max Verstappen (Red Bull) a caștigat Marele Premiu al Japoniei, de la Suzuka. A fost urmat de piloții McLaren, Lando Norris și Oscar Piastri. Red Bull a devenit campioana mondiala la constructori! Dupa cursa de coșmar de la Singapore, Max Verstappen a revenit pe prima…

- Dupa o etapa dificila in Singapore, Max Verstappen și-a revenit in forma și a obținut un nou pole position in calificarile pentru Marele Premiu al Japoniei. Dublul campion mondial a stralucit pe circuitul Suzuka, dupa ce a reușit sa stabileasca un timp mai rapid cu peste o jumatate de secunda fața de…

- Carlos Sainz Jr., pilotul spaniol al Scuderiei Ferrari, a castigat, duminica, Marele Premiu de Formula 1 de la Singapore, a 15-a mansa a Campionatului mondial, care a avut loc pe circuitul de la Marina Bay. Plecat din pole position, spaniolul s-a impus in fata urmatorilor doi clasati, britanicii Lando…

- Pilotul olandez Max Verstappen a castigat duminica Marele Premiu al Tarilor de Jos la Formula 1, de la Zandvoort, reusind a noua victorie consecutiva intr-un sezon si egaland astfel recordul lui Sebastian Vettel.Max Verstappen (Red Bull) s-a aflat la a unsprezecea victorie din sezonul 2023 si a reusit…

- Lewis Hamilton (Mercedes) a plecat din pole-position pentru prima data dupa mai bine de un an și jumatate, dar a rezistat un singur viraj in fața dominantului Max Verstappen (Red Bull), care l-a depașit și nu a mai cedat șefia cursei. Pilotul Red Bull a caștigat astfel Marele Premiu de Formula 1 al…