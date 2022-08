Scenă de violență incredibilă a poliției americane. Video șocant din Arkanasas Trei ofițeri de poliție din Arkansas, SUA, au fost suspendați in urma difuzarii unei inregistrari video cu arestarea violenta a unui barbat in orașul Mulberry. In imaginile filmate de un martor, se poate vedea cum cei trei polițiști il bat pe suspect, trantit la pamant. Incidentul a avut loc duminica dimineața in fața unui magazin. […] The post Scena de violența incredibila a poliției americane. Video șocant din Arkanasas first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce polițiștii de la rutiera cercetau accidentul grav petrecut pe autostrada Sebeș-Turda , autospeciala oamenilor legii a fost lovita de un TIR Incidentul nu s-a soldat cu urmari grave... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un barbat de culoare de 25 de ani a fost ucis intr-o operațiune a poliției din Akron, statul american Ohio, Statele Unite, dupa ce a refuzat sa opreasca la un control in trafic, a coborat din mașina și a fugit. Poliția din Akron a difuzat duminica mai multe imagini de la operațiunea care a avut […]…

- La data de 22 iunie ora 09:37, patrula de siguranța publica a fost sesizata sa se deplaseze la Spitalul Municipal Radauți, unde un asistent medical a sesizat faptul ca s-a prezentat o femeie prezentand urme de violența. Polițiștii au identificat femeia care prezenta urme de violența și din cercetarile…

- Un politist din Republica Moldova a fost batut de un superior de-al sau pentru ca a pierdut un lot de 10.000 de pachete de tigari care trebuia sa ajunga ilegal in Romania, dezvaluie un fost deputat. Un ofiter de investigatii de la Directia Vest a Politiei de Frontiera din Republica Moldova „a fost…

- Scene incredibile pe lacul din Dumbravita, in cursul saptamanii. Un barbat si-a lasat cainele de vanatoare liber, iar animalul a intrat in apa si a incercat sa prinda una dintre lebedele care traieste acolo. Patrupedul a urmarit pasarea, fiind nevoie de interventia unui martor care a sarit in apa si…

- Mai multe persoane au fost impuscate sambata seara in timpul unui schimb de focuri care a avut loc in centrul orasului Chattanooga, din statul Tennessee, potrivit ABC News. Un echipaj al politiei din Chattanooga patrula in centrul orasului in jurul orei 22:48 (ora locala), cand au observat mai multe…

- Caz socant la Liceul "Mihail Kogalniceanu" din sectorul Rascani al Capitalei din Capitala. O eleva de 12 ani a fost lovita de profesoara chiar in fata colegilor de clasa. Incidentul a avut loc in timpul lectiei de educatie tehnologica.

- Politistii IPJ Constanta au deschis un dosar penal pentru instigare publica pe numele unui barbat suspectat ca a incitat la violenta prin mesaje postate pe o retea de socializare. Potrivit IPJ Constanta, la data de 25 mai a.c., politisti din cadrul Politiei orasului Navodari s au sesizat din oficiu…