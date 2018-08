Stiri pe aceeasi tema

- Un bebelus a fost descoperit intr-o toaleta din restaurantul Burger King, din Ohio, dupa ce mama sa a fost gasita luand o supradoza de heroina, informeaza site-ul people.com. Femeia, Elizabeth D. Sanders, in varsta de 26 de ani, se presupune ca a intrat in baia fast food-ului si a dat nastere copilului…

- Proprietarul rablei din imagine a primit somatie sa o ridice de pe domeniul public si sa o duca la fier vechi. Sa rezolve problema cu ajutorul unei firme l-ar fi costat prea mult, asa ca omul a apelat la ajutorul unui prieten.

- Cinci persoane au fost ranite vineri, dupa ce o Ambulanta care transporta un pacient s-a ciocnit violent cu o masina, intre localitatile Remetea Mare si Izvin din judetul Timis. Circulatia rutiera este intrerupta pe ambele sensuri. Reprezentantii ISU Timis au declarat pentru MEDIAFAX ca in accident…

- Barbatul care a protestat joi, legat de gardul Guvernului, pentru ca Executivul sa nu adopte o ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea, a fost ridicat de jandarmi. Inainte de inceperea sedintei Executivului, programata pentru ora 13,00, barbatul s-a legat de picior cu un lant de ancora de…

- Cantarețul Bruno Mars a fost evacuat de urgența de pe scena pe care susținea un concert, marți seara, in Glasgow, Marea Britanie, dupa ce aceasta a luat foc, potrivit irishexaminer.com. Autorul hitului „That’s What I Like” a scapat nevatamat in urma incidentului. Concertul a fost intrerupt o perioada,…

- O tragedie fara margini s-a petrecut in aceasta dupa-amiaza in județul Prahova. Un copil și doi adulți au murit, in urma unui accident terifiant, care s-a petrecut intre localitațile Magurele și Balțești. Din nefericire, eforturile salvatorilor au fost in zadar. (Console si accesorii gaming) Doua autoturisme…

- Forza Zu a reușit sa adune la Iași 120 de mii de fani, care s-au bucurat de distracție și voie buna. „Mulțumim, Romania! Ai fost fantastica. Asta este țara in care vreau sa traiesc!”, acestea au fost cuvintele care au incheiat cel mai mare concert din Romania. Antonia a fost una dintre cele mai așteptate…

- S-au implinit șase luni de la moartea marei doamne a comediei romaneși Stela Popescu.(Console si accesorii gaming) Marea artista a fost comemorata de colegii de scena, chiar la Teatrul Consantin Tanase, unde și-a petrecut peste 40 de ani din viața.(CITEȘTE ȘI: LEGIȘTII AU FINALIZAT DUPA 6 LUNI AUTOPSIA…