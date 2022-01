Scaunul cu rotile „intră” în digital! Scewo, o companie de tehnologie medicala (medtech) din Elveția a lansat recent o tehnologie revoluționara pentru utilizatorii scaunelor cu rotile, iar aceasta tehnologie a fost recent aprobata ca dispozitiv medical in Germania. Potrivit www.mobihealthnews.com , scaunul este primul de acest gen care poate urca treptele, in timp ce folosește cele doua roți. Scaunul are funcții digitale de comanda a direcției și va fi dezvoltat in viitor spre o alta direcție: condusul autonom. In decembrie 2021, scaunul cu rotile cu motor, dispozitiv ce poate urca scarile, intitulat Scewo BRO, a fost aprobat ca dispozitiv… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

