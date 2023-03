Scaun rulant-bicicletă, invenția unui soț pentru soția lui invalidă Sa ai grija de cel de langa tine la batranețe e o provocare chiar și pentru cei in putere. Asta nu l-a oprit insa pe Bill, un australian care iși iubește și ingrijește soția bolnava de Alzheimer. El și-a luat rolul in serios și a respectat cu sfințenie juramintele spuse cu zeci de ani in urma: „la bine și la rau”. Povestea lor de dragoste are mai bine de 60 de ani de istorie „Ea a facut atatea pentru mine de-a lungul anilor, insa acum nu mai poate. Dar eu pot. Și pot sa ii intorc toata dragostea, iar asta inseamna ca fac orice pentru ea”, a explicat Bill. Barbatul privește responsabilitatea de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

