- Actrita americana Scarlett Johansson s-a situat pe primul loc in topul celor mai bine platite actrite din lume pe 2018, podiumul fiind completat de doua foste partenere de viata ale actorului Brad Pitt, Angelina Jolie, respectiv Jennifer Aniston, potrivit datelor furnizate de Forbes.

- Muzicianul britanic Calvin Harris este lider in topul celor mai bine platiti DJ-i din lume, pentru al saselea an consecutiv, iar podiumul este completat de The Chainsmokers si Tiesto, potrivit publicatiei Forbes.

- Devenita deja o obisnuinta, revista Forbes din Statele Unite a intocmit topul topul celor mai bine platite vedete din ultimele 12 luni. Perioada aleasa de celebra revista a fost 1 iunie 2017 – 1 iunie 2018, iar in top 5 se regasesc 2 actori. In top au fost incluse 100 de celebritati, dintre care doar…

- Pentru topul anual Forbes Celebrity 100, publicația a adunat datele financiare privind veniturile personalitaților din industria de divertisment din perioada iunie 2017 - iunie 2018, fara a lua in calcul reducerile pentru salariile managerilor, furnizate de compania Nielsen, publicația Pollstar, platforma…

- Forbes a dezvaluit lista anuala a celor mai bine platite celebritati din lume, care contine o combinatie de muzicieni, actori si atleti. 11 staruri au incasat mai bine de 100 de milioane de dolari, iar cele mai multe dintre ele s-au consacrat cu ajutorul rețelelor de socializare.

- Pugilistul american Floyd Mayweather este lider in topul celor mai bine platite personalitati din industria de divertisment, iar podiumul este completat de starul hollywoodian George Clooney, pe locul al doilea, si de vedeta de reality show Kylie Jenner, pe locul al treilea, potrivit Forbes.

- Casa Nationala de Pensii Publice a comunicat in exclusivitate pentru Economica.net care sunt cele mai mari zece pensii civile, stabilite doar in functie de contributiile de asigurari sociale virate in numele beneficiarilor, adica pensii obtinute pe merit si nu in virtutea unor privilegii. Iata…