- Scarlett Johansson a dat in judecata grupul Disney pentru decizia de a lansa filmul "Black Widow" pe platforma sa de streaming in acelasi timp cu proiectiile din cinematografe, fapt care ar fi constituit, potrivit actritei americane, o incalcare a contractului vedetei hollywoodiene, ce i-ar fi cauzat…

- Cea mai recenta productie a studiourilor Marvel, ''Black Widow'', a debutat pe primul loc in box-office-ul american realizind incasari de 80 de milioane de dolari de vineri pina duminica, un record de la debutul pandemiei, potrivit datelor provizorii publicate duminica de o companie specializata. Pelicula,…

- Filmul de actiune „Black Widow”, productie Marvel cu Scarlett Johansson in rol principal, a obtinut incasari de 80 de milioane de dolari in primul weekend, depasind pragul celor mai mari incasari de la inceputul pandemiei, potrivit Variety. In premiera pentru Marvel Cinematic Universe, filmul…

- O alta metoda de a ajuta campania de vaccinare. California a decis sa ofere 116,5 milioane de dolari in numerar și carduri cadou rezidenților care se vaccineaza anti-COVID inainte de 15 iunie. Masura guvernatorului democratic Gavin Newsom face parte dintr-un efort de a spori vaccinarile, in timp ce…