Scarlett Johansson a născut al doilea copil Scarlett Johansson a nascut al doilea copil: baiatul se numea Cosmo. Nașterea copilului a fost anunțata de tatal - comediantul și scenaristul emisiunii Saturday Night Live Colin Zhost. De asemenea, a cerut presei și fanilor sa respecte intimitatea familiei sale, in ciuda unui flux de știri major. Actrița in virsta de 36 de ani iși crește deja fiica Rose, in virsta de șase ani, care s-a na Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

