- Ioana GinghinE a trecut prin multe obstacole pentru a o aduce pe lume pe fiica ei "i a lui Alexandru Papadopol. Actri:a a fEcut tratamente de fertilizare, iar acestea au lEsat urme pe silueta ei. Kilogramele pe care le-a ~ca"tigat atunci au fost date cu greu "i cu multE muncE.

- Daca ai probleme cu fata uleioasa, aceasta masca cu mar si lamaie este cel mai potrivit leac pentru tine. Lamaia și merele conțin acizi naturali de fructe care exfoliaza pielea și elimina sebuumul. Salvia este o planta cu proprietati astringente pentru a strange si a inchide porii. Puteți incerca, de…

- Combinatia de strugure xi ou este unul dintre cele mai bune leacuri anti-imbEtranire. Strugurele este un fruct fantastic care face minuni in privinta acneei sau a ridurilor, deoarece crexte senificativ productia de colagen. Masca de fatE cu strugure xi ou este foarte simplE de fEcut xi nu este costisitoare.

- Punctele negre se formeaza in special pe nas și in jurul lui dar și la nivelul barbiei, acestea fiind zonele cele mai sensibile și cu cea mai mare secreție de sebum. Predispuse la fomarea acestor comedoane sunt persoanele cu ten gras și pori dilatați. La nivelul pielii in porii existenți se poate…

- CEtElina Grama "i Paul Ipate sunt cu siguran:E unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi sunt pErin:i cu normE intreagE "i nu rateazE nicio ocazie sE plece impreunE cu micu:ii Achim "i Zora in vacan:E, iar de aceastE datE "i-au fEcut curaj "i au ales sE meargE cu cortul…

- A venit timpul sE i:i expui trupul la plajE "i la piscinE, dar kilogramele in plus i:i dau mari bEtEi de cap? Nu i:i face probleme, pentru cE nu este totul pierdut. ExistE o dietE simplE, extrem de ieftinE "i eficientE, care te ajutE sE ob:ii corpul dorit in doar "apte zile.

- Gabriela Cristea are intotdeauna o solutie pentru orice problemE pe care o intampinE. Vedeta nu lasE nimic sE ii strice planurile, axa cE astEzi a dezvEluit in cadrul emisiunii "Te iubesc de nu te vezi" ce trebuie sE faci atunci cand vremea iti dE bEtEi de cap.