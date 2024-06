Stiri pe aceeasi tema

- Absolvenții claselor a VIII-a au susținut astazi prima proba a Evaluarii Naționale, proba scrisa la limba și literatura romana. Elevii au avut la dispoziție doua ore pentru rezolvarea subiectelor. In județul Mureș s-au inscris la evaluare in jur de 4.000 de elevi și aproximativ 200 nu s-au mai prezentat,…

- Vorbim, zi de zi, despre acțiunile, misiunile, dar și trairile colegilor noștri de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența Iernut, despre acești oameni simpli care au invațat ca valoarea unei persoane se oglindește in faptele sale, despre intervenția lor, facuta cu multa responsabilitate și…

- In localitatea Dalnic, din județul Covasna, a fost amenajat un lac artificial unde de cațiva ani se pot face scufundari de agrement și terapeutice. Printre atracții se numara beraria subacvatica – unica in tara, declara pentru Radio Tg.Mureș coordonatorul centrului, Szabo Kolos: Pentru copii de la 3…

- In Romania exista, oficial, peste 50.000 de copii aflați in sistemul de protecție speciala, in case rezidențiale publice sau private, la asistenți maternali sau la rude. In județul Mureș, acum sunt aproape 300 de copii care pot fi adoptați, iar pentru o mica parte este deja in curs procedura de adopție.…

- Canalul Morii care strabate municipiul Reghin și este un vechi braț al raului Mureș a devenit practicabil cu caiacele. Asociația Eco Reghin și Clubul Nautic au reușit dupa multe demersuri sa readuca ambarcațiunile de agrement pe cursul apei așa cum se intampla cu zeci de ani inainte. Varga Zsolt este…

- Spitalul Clinic Județean (SCJ) Mureș, instituție medicala publica de interes local, județean, regional și universitar, inființat prin HGR nr. 621/2007, a desfașurat, in luna mai a anului curent, concursul pentru ocuparea funcției de Manager al unitații spitalicești, la care s-a inscris un singur candidat,…

- Șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș, general de brigada Calin-Ioan Handrea, va participa miercuri, de la ora 11.00, la emisiunea "Zi tot, cu Alex Toth!". Emisiunea va fi realizata de catre Alex Toth, redactor șef al cotidianului Zi de Zi, va fi transmisa in direct…

- Potrivit IPJ Mureș, polițiștii din Iernut au fost sesizați ieri cu privire la faptul ca, in cursul nopții, mai multe persoane ar fi patruns in locuința unui barbat de 62 de ani din Lechința, pe care l-ar fi agresat cu intenția de a-i sustrage bani. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii au identificat…