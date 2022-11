Scăpate de sub control. 85% din focarele de pestă porcină africană sunt în România In timp ce toate statele UE au luat masuri dure impotriva pestei porcine africane, in Romania nu s-a facut absolut nimic concret, astfel ca 85% din focarele de infecție din Europa se afla in țara noastra. Numai in ultimele trei saptamani, fermierii au fost nevoiți sa sacrifice 100.000 de suine, numarul animalelor ucise in acest […] The post Scapate de sub control. 85% din focarele de pesta porcina africana sunt in Romania first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Suspiciunea de pesta porcina africana, confirmata la o ferma din judetul Timis. In jur de 39.000 de animale vor fi sacrificate. Prefectjudetului Timis a declarat: "O prioritate este sa protejam alte doua ferme, fiecare cu zeci de mii de porci si aflate la doar cativa kilometri distanta".

- ”Din pacate, diagnosticul a fost confirmat. Este oficial, in Timis exista un focar de pesta porcina africana la o ferma de porci din Parta. Ce urmeaza? Neutralizarea celor 39.000 de animale si luarea de masuri pentru combaterea raspandirii bolii. Sacrificarea porcilor si ingroparea lor in conditii de…

- In 2019, conform unei evaluari a fondului cinegetic, in judetul Arad exista un efectiv de 6.638 mistreti, iar in prezent ar exista sub 600 de exemplare, potrivit datelor prezentate de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Arad."De cand a izbucnit epidemia, virusul a fost…

- Pesta porcina africana face ravagii pe intreg continentul european, amenințand astfel industria carnii de porc. Boala progreseaza intr-un ritm alarmant in Europa, iar tara noastra e statul cu cele mai multe focare. Partea de est a Europei este puternic afectata de aceasta maladie care se raspandeste…

- Pesta porcina africana se extinde alarmant in Europa: Romania, printre țarile cele mai afectate Pesta porcina africana se extinde alarmant in Europa: Romania, printre țarile cele mai afectate Pesta porcina africana (PPA) se raspandește intr-un ritm alarmant, in Europa și in special in estul continentului,…

- Pesta porcina africana se extinde rapid in Romania și chiar daca este inofensiva pentru oameni virusul este extrem de contagios in randul animalelor. Romania se afla printre țarile cu cele mai multe infectari, iar in partea de est a continentului focarele au fost descoperite recent și raspandirea este…

- Inofensiva pentru oameni dar extrem de contagioasa in randul animalelor, pesta porcina africana (PPA) progreseaza intr-un ritm alarmant in Europa, in special in partea de est a continentului unde focarele descoperite recent au provocat temeri privind o raspandire mai ampla a virusului, transmite…

- Inofensiva pentru oameni dar extrem de contagioasa in randul animalelor, pesta porcina africana (PPA) progreseaza intr-un ritm alarmant in Europa, in special in partea de est a continentului unde focarele descoperite recent au provocat temeri privind o raspandire mai ampla a