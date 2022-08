Șeful agenției ONU pentru probleme nucleare a avertizat ca cea mai mare centrala nucleara din Europa, situata in Ucraina, „a scapat complet de sub control” și a lansat un apel urgent catre Rusia și Ucraina pentru a permite rapid experților sa viziteze complexul vast pentru a stabiliza situația și a evita un accident nuclear. Rafael […] The post „Scapata de sub control”. Cea mai mare centrala nucleara din Europa, bomba cu ceas. Rusia și Ucraina pot provoca o catastrofa first appeared on Ziarul National .