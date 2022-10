Doi invitați din cadrul unei emisiuni la televiziunea rusa de stat au „scapat” mai multe informații despre razboiul din Ucraina pe care in mod normal propaganda rusa le cenzureaza. In cadrul emisiunii, Andrei Fedorov, fost ministru adjunct de externe, a susținut ca Ucraina are in plan sa declare razboi Rusiei pentru a elibera regiunile anexate. Intrebat de prezentator, Andrei Norkin, daca o astfel de presupusa declarație de razboi ar insemna ca Ucraina ar putea bombarda mai multe orașe din Rusia, inclusiv Moscova, Fedorov a raspuns ca „da, bineințeles (ca ar putea – n.r.)”. Pe de alta parte, celalalt…