- Traficul este blocat joi pe un drum național din Bihor din cauza unui tir care transporta butelii cu gaz metan. Din cel puțin una dintre butelii scapa gaze, iar la fața locului au fost trimise mai multe echipe de intervenție.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane,…

- Circulația rutiera va fi inchisa, intre orele 22.00 și 2.00 pe DN 5 Pod Giurgiu – Ruse pentru lucrari de mentenanța, pana joi, 31 august. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, de luni, 28 august, pana joi, 31 august, in intervalul orar 22.00 – 02.00, circulația…

- Autoturismele așteapta miercuri dimineata cel puțin trei ore sa treaca in Bulgaria, prin Vama Giurgiu. Traficul este blocat in punctul de trecere al frontierei din cauza unui accident pe partea bulgara a frontierei. Oamenii se plang pe rețelele de socializare ca așteapta de peste 4 ore sa treaca frontiera…

- Un autoturism al carui sofer nu a oprit la trecerea la nivel cu o cale ferata, in municipiul Brasov, a fost lovit, joi, de un tren. Șase persoane, intre care și doi copii, primesc ingrijiri medicale. Traficul feroviar este blocat. Accidentul a avut loc la trecerea la nivel cu calea ferata situata in…

- Un accident in care au fost implicate patru mașini s-a produs duminica la ieșirea din localitatea Beclean. Traficul pe DN1 este ingreunat, avertizeaza autoritațile. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe DN1 Sibiu – Fagaraș ,la kilometrul…

- Traficul pe DN 1 este blocat, vineri dupa-amiaza, pe Valea Prahovei, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autocar in care se aflau 28 de persoane si un autoturism. Mai multe persoane din autoturism sunt ranite. Accidentul a avut loc la kilometrul 128+400 de metri al DN 1, in cartierul…

- Traficul rutier este blocat, joi, pe DN 1 C, in localitatea Urisor, judetul Cluj, din cauza acumularii de apa pe carosabil. Masinile mai mici de 7,5 tone nu mai pot inainta in zona. Judetul a fost sub cod rosu de furtuna. ”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca…

- Traficul este complet blocat pe Transfagarașan, in județul Argeș, dupa ce precipitațiile abundente au provocat caderi masive de pietre de pe versanți. Drumul Național 7 – Transfagarașan este blocat, joi dupa-amiaza, in județul Argeș, din cauza caderilor de pietre de pe versanți, in urma ploilor abundente…