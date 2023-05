Stiri pe aceeasi tema

- Luni dimineața, pompierii clujeni au fost solicitați sa intervina la un accident produs pe strada Teodor Mihali din Cluj Napoca unde trei autoturisme au fost implicate, dintre care una de poliție. “Pompierii din cadrul Detanșamentului 1 Cluj Napoca au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier…

- Un BMW al Poliției Rutiere Cluj a fost avariat intr-un accident produs luni dimineata, in jurul orei 8.00, pe strada Teodor Mihali.Pompierii din cadrul Detanșamentului 1 Cluj Napoca au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut pe strada Teodor Mihaly din municipiul Cluj Napoca.La…

- Pompierii din Turda au fost nevoiți sa intervina in aceasta dimineața, dupa ce un accident violent intre doua mașini s-a produs in apropierea localitații Copaceni.A fost necesara deplasarea a doua autospeciale de descarcerare, un echipaj SAJ și un echipaj SMURD.Cand au ajuns la fața locului, echipajele…

- Doua mașini s-au lovit vineri seara pe strada Horea din municipiul Cluj-Napoca. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta seara la un accident rutier petrecut pe strada Horea din municipiul Cluj-Napoca. Apelul de urgența a venit in jurul orei 22.00, iar la fața locului…

- Un accident rutier s-a petrecut in aceasta dimineața intre localitațile Chiuiești și Magoaja. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, un echipaj SMURD, dar și polițiștii. ”In accident a fost implicat un singur autoturism, iar echipajele…

- Un nou accident rutier pe drumurile din Cluj. De aceasta data s-a intamplat intre Gilau și Florești, iar o persoana a fost ranita in urma coliziunii dintre doua autovehicule. Apelul de urgența a fost inregistrat duminica, in jurul orei 11:00, iar la fața locului s-au deplasat echipajele de prim ajutor…

- Un nou accident rutier a avut loc in jurul orei 11:30 pe strada Liviu Rebreanu, colț cu strada Oituz. Din detaliile obținute de la fața... The post Alta zi, un alt accident rutier pe strada Liviu Rebreanu appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Sursa citata a precizat ca in autocarul rasturnat se aflau sase persoane, niciuna dintre acestea neavand nevoie de ingrijiri medicale dupa accident, relateaza Monitorul de Suceava.Potrivit ISU Suceava, toate cele sase persoane implicate in accident au fost evaluate la fata locului de catre personalul…