Scăpări corectate: O nouă hotărâre a CNSU impune certificat verde la mall Ce nu s-a trecut in Hotararea de Guvern 1.130 din 22 octombrie 2021, privind accesul in mall pe baza certificatului verde, a fost menționat intr-o noua hotarare a CNSU de astazi 25 octombrie. Cu numarul 94, noul document al CNSU prevede ca doar cei vaccinați și cei trecuți prin boala pot intra la mall și in orice spațiu unde se vand produse nealimentare. Excepție la farmacii și benzinarii. De asemenea, a fost introdusa posibilitatea ca cei cu test rapid sau PCR negativ sa poata intra in instituții publice, regii autnome, operatori economici cu capital public, inclusiv sa poata intra la centrele… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

