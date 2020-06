Stiri pe aceeasi tema

- Pro Romania a depus miercuri la Parlament un proiect de hotarare pentru incetarea starii de alerta. Partidul condus de Victor Ponta solicita dezbaterea in regim de urgenta a proiectului.Pro Romania invoca faptul ca starea de alerta a expirat pe 16 mai, iar Guvernul nu a transmis Parlamentului…

- Hotararea prin care s-a decis prelungirea starii de alerta pentru 30 de zile a fost trimisa, marți, de Guvern catre Parlament, insa Executivul a gasit o soluție legislativa prin care sa scape de modificarile anunțate de PSD, noteaza Digi.24. Astfel, conform legii 55/2020 privind instituirea starii de…

- Hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta cu 30 de zile pe teritoriul Romaniei a fost transmisa, marti, Parlamentului. In loc sa fie trimisa in vedere aprobarii, in documentul ajuns la Parlament se mentioneaza "spre informare". Potrivit unor surse politice, Guvernul ar incerca sa evite…

- Hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta cu 30 de zile pe teritoriul Romaniei a fost transmisa, marti, spre informare Parlamentului, potrivit unor surse oficiale.Legea 55/2020 privind instituirea starii de alerta nu precizeaza explicit ca Guvernul este obligat sa ceara aprobarea…

- Fostul presedinte Traian Basescu a explicat, in direct pe B1 TV, ca seful statului Klaus Iohannis ar putea emite un decret de stare de urgenta, in care sa stipuleze "exact ce vrea sa faca Guvernul in starea de alerta", astfel incat PSD "sa ramana cu votul" din Parlament, "dar fara valoare". "Starea…

- Președintele Klaus Iohannis, intr-o declarație de presa desfașurata astazi, 9 iunie, a anunțat ca vor urma unele relaxari ale restricțiilor impuse populației ca urmare a pandemiei de coronavirus, dar ca dorește sa fie prelungita starea de alerta. Printre masurile de relaxare anunțate de șeful statului,…

- In cadrul emisiunii "Romania la raport", Marcel Ciolacu a comentat declaratiile facute de Nelu Tataru care a vorbit despre posibilitatea prelungirii starii de alerta. "Domnul ministru al Sanatatii a facut un anunt neserios. Nu anunti la televizor ca noi ne-am gandit ca vom prelungi starea…

- Liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a transmis luni, ca social-democrații nu sunt dispuși sa accepte prelungirea starii de alerta cu inca 30 de zile. Mesajul vine dupa ce liderul Pro Romania, Victor Ponta, a spus ca nici formatiunea sa nu va vota in Parlament prelungirea starii de alerta. Nici parlamentarii…