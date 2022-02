Scăpăm de mască și de certificat! Anunțul lui RAFILA Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila susține ca din luna martie s-ar putea renunța la obligativitatea purtarii maștii, precum și la certificatul verde, in situația in care numarul de cazuri ale valului 5 al pandemiei vor scadea. ”In luna martie e posibil sa putem renunța la masca. Tot din martie e posibil sa renunțam și la certificat. Restricțiile trebuie ridicate gradual”, a precizat ministrul joi seara la Digi24. La sfarșitul lunii ianuarie, Rafila anunța ca peste 3 saptamani numarul infectarilor ar putea sa scada, iar din martie vor fi luate masuri de relaxare. Joi seara, insa, ministrul a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

