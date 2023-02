Elena Mateescu, directorul ANM, a anunțat cum va fi vremea in urmatoarele zile.In ultimele zile a fost ger cumplit, iar temperaturile au atins chiar si -25 de grade Celsius. In acest moment, este in vigoare o avertizare meteo de tip cod galben de ger in 13 județe, iar temperaturile au scazut pana la -25 de grade Celsius. Avertizarea meteo arata ca, in cea mai mare parte a Transilvaniei, Maramureșului și Moldovei, vremea va fi, pana astazi, deosebit de rece. Mai ales noaptea și dimineața va fi ger, iar temperaturile minime se vor situa in general intre -25 și -18 grade. Județele vizate sunt Maramureș,…