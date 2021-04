Scăpăm de Covid? Doar două județe și Bucureștiul mai sunt în zona roșie Bucurestiul se mentine in zona rosie, cu 3,94 de cazuri de infectari cu SARS-CoV-2 la mia de locuitori, in scadere fata de ziua anterioara, cand incidenta a fost de 4,15, a anuntat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica. In scenariul rosu se mai afla judetele Ilfov, cu o incidenta de 3,80 cazuri de infectari cu SARS-CoV-2 la mia de locuitori, si Cluj – 3,79. Un numar de 22 judete se regasesc in zona galbena (incidenta intre 1,5 si 3), cele mai ridicate rate de infectare fiind in Covasna – 2,74, Arad – 2,69, Alba – 2,66 Brasov – 2,62, Timis – 2,57. De asemenea, 17 judete se afla in zona verde… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

