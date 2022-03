Stiri pe aceeasi tema

- Prețul gazelor naturale in Europa a continuat sa scada miercuri, dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca sprijina o solutie diplomatica a tensiunilor cu Occidentul si a anuntat o retragere parțiala a trupelor desfașurate in apropierea Ucrainei, transmite Bloomberg . Preturile de referinta…

- OMV Petrom se asteapta la o scadere a preturilor la gaze si electricitate incepand cu vara urmatoare, insa nu la nivelurile de anii trecuti, a afirmat, joi, Franck Neel, membru in Directoratul OMV Petrom, in cadrul unei conferinte de presa, informeaza AGERPRES . El a fost intrebat cum estimeaza evolutia…

- Prețul gazelor scade din nou in Europa: Au fost anunțate mai multe livrari de gaz lichefiat Prețul gazelor scade din nou in Europa: Au fost anunțate mai multe livrari de gaz lichefiat La inceput de an 2022, prețul gazelor a inceput sa scada din nou in Europa, la scurt timp dupa ce au fost anunțate mai…

- Preturile gazelor naturale au crescut in Europa in ultimul an, amplificand presiunile inflationiste si amenintand sa slabeasca increderea consumatorilor. Autoritatea de reglementare a stabilit pretul gazului in ianuarie la 133,4 leva (77,60 dolari) pe MWh inainte de costurile de transport si taxe, de…

- Rusia susține ca noua conducta va stabiliza prețul gazelor in Europa, care ar avea astfel energia asigurata. Este vorba de gazoductul care va lega Rusia de Germania, denumit Nord Stream 2. Chiar președintele Putin a declarat ca Nord Stream 2 va stabiliza prețul gazului. Șeful statului a expus aceasta…

- Pretul de referinta la gaze naturale in Europa si-a continuat marti scaderea, inregistrand cea mai indelungata perioada de declin din ultimul an, pe masura ce se inmultesc livrarile de gaze lichefiate din SUA, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. La hub-ul TTF din Amsterdam, cotatiile la gaze naturale…

- Pretul gazelor naturale in Europa a atins marti un nou nivel record, stimulat de cererea din sezonul de iarna dar si de tensiunile geopolitice dintre principalul furnizor al Europei, Rusia, si clientii sai.La hub ul de gaze TTF din Olanda, pretul european de referinta a ajuns in jurul orei 10:20 GMT…

