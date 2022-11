Stiri pe aceeasi tema

- Echipa comuna de control din vama Sculeni a descoperit intr-un microbuz inmatriculat in R. Moldova, ceasuri si portcarduri ascunse, in scopul sustragerii de la controlul vamal. „In data de 21 octombrie 2022, ora 21.50, in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni - I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru…

- Consiliul Județean Cluj cauta firma pentru servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare a suprafețelor „cu substanțe omologate” pentru stadionul Cluj Arena, și pentru care va plati aproximativ 10.000 de euro.

- Cluj Arena plina de șobolani, șoareci, purici și capușe? Asta reiese din documentele Consiliului Județean care cauta firma care sa deratizeze tot stadionul. Mai mult, conducerea Cluj Arena spune se va avea in vedere „un grad de infestare ridicat cu șoareci și șobolani”.

- O firma IT din Iasi pune inteligenta artificiala la lucru in sprijinul politistilor care investigheaza infractiuni informatice si analizeaza probele digitale, ofera solutii pentru specialistii care se ocupa cu recuperarea si administrarea creantelor provenite din infractiuni, creaza solutii informatice…

- O finantare ce depaseste 400 de milioane de euro, recent anuntata, a bifat un record pe piata imobiliara locala. Beneficiarii sunt omul de afaceri Iulian Dascalu, fondatorul Grupului Iulius si partenerii sai sud-africani de la Atterbury Europe, cu care s-a asociat printr-un joint-venture in urma cu…

- De multe ori ne schimbam mobilierul prin casa, nu cred ca e cineva care poate spune ca nu a schimbat mobila in locuinta in ultimii 10 ani. Insa cand stai la bloc e putin dificil cand vine vorba de aruncatul mobilierului vechi, deoarece de multe ori pur si simplu nu ai unde. Am apelat recent la o firma…

- Avizele de amplasament pentru rulotele de cafea Noir sunt emise in mod ilegal. O demonstreaza insași amplasarea acestora, pe partea carosabila, cu obturarea vizibilitații celorlalți participanți la trafic și cu nerespectarea semnalisticii rutiere. Din aceste rulote amplasate ilegal, patronii Noir au…

- Familiile victimelor unui accident rutier petrecut la Iași, in noaptea de 16/17 iunie, cer despagubiri de zece milioane de euro de la șoferița vinovata, dar și de la firma de asigurari și de la firma unde lucrau muncitorii in miez de noapte, pe o șosea din oraș.