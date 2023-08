Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Constanța l-a achitat marți pe Decebal Fagadau, fostul primar al Constanței, intr-un dosar in care procurorii DNA l-au acuzat de abuz in serviciu pentru ca ar fi vandut ilegal mai multe terenuri din Portul Tomis, potrivit minutei instanței. Sentința nu e definitiva și poate fi atacata de…

- Primarul din Corbeanca a fost trimis in judecata, de DNA, fiind acuzat ca ar fi luat mita peste 3,5 milioane euro pentru a rezolva favorabil cereri de restituire a unor terenuri din Corbeanca. Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a primarului comunei Corbeanca,…

- Telegraf Advertising SRL a incheiat mai multe contracte de achizitii publice, autoritatile contractante fiind: Consiliul Judetean Constanta, Municipiul Constanta si Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local. Tribunalul Constanta a fixat un nou termen in dosarul privind…

- Incepand de luni, 15 mai, mașinile turiștilor nu vor mai avea acces in satul Viscri. Masura a fost aplicata și in ziua in care a fost incoronat regele Charles III, insa din 15 mai restricția va avea un caracter permanent, informeaza Euronews Romania . Autoritațile locale au incercat de mai bine de…