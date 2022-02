Stiri pe aceeasi tema

- Vergil Chițac, primarul Constantei, i-a cerut lui IPS Teodosie sa respecte legea și decizia definitiva a instanței judecatorești care a stabilit ca una dintre cele peste 10 biserici nefinalizate din Constanța a fost ridicata ilegal pe un trotuar. Edilul de la malul marii i se adreseaza Arhiepiscopului…

- Primarul Constantei, Vergil Chitac, i-a solicitat, luni, arhiepiscopului Tomisului, Teodosie, sa puna in aplicare decizia definitiva a instantei judecatoresti privind desfiintarea imobilului construit ilegal pe trotuar, in care functioneaza improvizat biserica „Izvorul Tamaduirii”, numita de catre constanteni…

- La 10 ani de la construirea fara autorizație, pe trotuar, a bisericii „Izvorul Tamaduirii”, din zona Macul Roșu, din Constanța, primarul Vergil Chițac ii cere Inaltpreasfințitului Teodosie sa respecte decizia definitva a instanței, de desființare a lacașului de cult. Lucrarile la Biserica „Izvorul…

- Primarul Constantei, Vergil Chitac s a razgandit in privinta amplasamentului viitorului Spital Municipal Policlinic, pe care l a promis inca din campania electorala din 2020 Pana anul acesta, edilul declara cu prilejul fiecarei interventii ca viitorul spital va fi edificat in curtea Spitalului Clinic…

- Tribunalul Constanta a respins apelul Arhiepiscopului Tomisului, Inalt Prea Sfintitul Teodosie, in legatura cu anularea deciziei de carantinare, iar hotararea este definitiva. Carantina este valabila pana sambata, inclusiv, informeaza News.ro . Tribunalul Constanta a judecat, vineri seara, apelul lui…

- Tribunalul Constanta a respins apelul Arhiepiscopului Tomisului, Inalt Prea Sfintitul Teodosie, in legatura cu anularea deciziei de carantinare, iar hotararea este definitiva. Carantina este valabila pana sambata, inclusiv. Tribunalul Constanta a judecat, vineri seara, apelul lui IPS Teodosie la decizia…

- Biserica din Constanta este cunoscuta ca „biserica de pe trotuar“. Nu este singura biserica ridicata fara autorizatie de constructie in acest oras. In urma cu un an, magistratii Judecatoriei Constanta au decis desfiintarea lucrarilor de constructie realizate fara autorizatie de Arhiepiscopia Tomisului.…

- Biserica din Constanta este cunoscuta ca „biserica de pe trotuar". Nu este singura biserica ridicata fara autorizatie de constructie in acest oras. In urma cu un an, magistratii Judecatoriei Constanta au decis desfiintarea lucrarilor de constructie realizate fara autorizatie de Arhiepiscopia Tomisului.…