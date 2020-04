Stiri pe aceeasi tema

- Industria naționala de aparare s-a reprofilat pentru a crea produse necesare prevenirii și combaterii pandemiei COVID-19. Pro-Optica și IOR au creat un parteneriat pentru dezvoltarea și fabricarea unui scaner termic, care permite scanarea precisa și rapida pe fluxuri de acces persoane și alarmarea in…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat duminica seara ca sunt discutii in Guvern si sunt luate in calcul mai multe scenarii legate de salariatii bugetari, iar la Ministerul Muncii se lucreaza, probabil, la o analiza pe acest subiect. „Avem discutii in Guvern…

- Certificatul de situatie de urgenta va fi necesar companiilor afectate de situația economica generata de criza coronavirus COVID-19 in Romania, incepand din luna aprilie 2020. Certificatul de situatie de urgenta va fi emis de Ministerul Economiei și va fi necesar companiilor pentru a putea obține apoi…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, s-a intalnit luni, la Bruxelles, Vestager Margrethe, vicepresedinte executiv si comisar de concurenta, si a cerut sprijin si suport pentru Compania Nationala a Uraniului si pentru complexurile energetice Oltenia si Hunedoara.

- Industria de apararea a Romaniei se va relansa si isi va aduce aportul la Produsul Intern Brut, a declarat, marti seara, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. "Eu sunt foarte optimist ca si industria de aparare romaneasca se va relansa si isi va aduce aportul la Produsul…