Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba despre un barbat in varsta de 65 ani, din județul Timiș, cunoscut cu afecțiuni cardiovasculare. In data de 10.03.2020 se interneaza la Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara, iar din data de 25.03.2020 se afla intubat in secția de ATI. In data de 27.03.2020 a fost confirmat pozitiv…

- Ministerul Sanatatii a postat pe pagina oficiala de Facebook un video extrem de explicit cum virusul se raspandeste exponential. De ce trebuie sa #stamacasa? Un calcul simplu efectuat de matematicienii Scolii de Sanatate Publica din Londra arata ca fiecare caz nou de coronavirus ar putea produce intr-o…

- Pentru banalul paracetamol, de exemplu, materia prima a ajuns la prețuri de aproape trei ori mai mari decat in ultimele luni. Iar producatorii din industria farma cer indexarea prețurilor cu inflația. In schimb, carburanții s-au ieftinit.

- Epidemia de coronavirus provoaca panica la nivel mondial, iar resursele medicale sunt din ce in ce mai greu de gasit. Ministrul Sanatații, Victor Costache, a explicat ca Romania mai are teste pentru coronavirus pentru o saptamana.Citește și: Traian Basescu a ințeles jocul: cine sta in spatele…

- Ministrul Interimar de Interne, Marcel Vela, a anuntat impunerea unor noi restrictii privind transportul feroviar si rutier de persoane, dinspre si spre Italia, in contextul epidemiei cu noul coronavirus.

- Vanzarile de alimente și produse neperisabile au crescut cu 30% in Romania in aceasta saptamana comparativ cu cea anterioara, din cauza panicii provocate de o posibila epidemie de coronavirus, arata reprezentanții marilor rețele comerciale din țara noastra.Acestea compara perioada cu cea de marile sarbatori.…

- Oficial, in Romania nu exista (inca) nici un caz confirmat de infectare cu coronavirus. Insa multe persoane care vin din zone cu risc sunt in izolare. In județul Arad, conform datelor furnizate de dr. Constantin Catana, directorul Direcției de Sanatate Publica, 66 persoane se afla in izolare la domiciliu,…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, luni, ca, daca nu vor exista cazuri confirmate de coronavirus in Romania si nu va exista pericol pentru delegati, Congresul PSD va avea loc in 29 februarie. La sedinta vor participa peste 1.500 de delegati, iar din structura de conducere a PSD…